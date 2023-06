«Rester au PSG est ma seule option» : Kylian Mbappé réaffirme sa volonté de ne pas quitter Paris

Kylian Mbappé a confié que son objectif était de rester au Paris Saint-Germain, ce jeudi 15 juin, lors de la conférence de presse d’avant-match Gibraltar-France.

Sa parole était attendue. Après une semaine agitée concernant son possible départ du PSG, Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France, a répondu aux questions à la veille du match contre Gibraltar. L’attaquant parisien a indiqué que «rester au PSG était sa seule option pour le moment.»

«Est-ce que je vais quitter le PSG ? J'ai déjà répondu, j'ai dit que mon objectif était de rester au PSG, c'est ma seule option pour le moment, je suis prêt à revenir à la reprise», a lancé le natif de Bondy qui a ensuite espéré que les autres questions tourneraient autour du match des Bleus.

«avoir Kylian en Ligue 1 est un privilège»

Mais les journalistes sont également revenus sur la fameuse lettre. «La lettre n'a pas été envoyée pendant le rassemblement, elle a été envoyée avant. Il n'y a plus grand chose qui me choque, a-t-il répondu. Je ne pensais pas qu'une lettre ça tuait quelqu'un ou que j'avais offensé quelqu'un, on ne peut pas contrôler les réactions mais ça m'importe peu.»

Concernant cette semaine agitée, l’ancien attaquant de l’AS Monaco a confié qu’il avait l’habitude depuis son plus jeune âge. «Je pense au match de demain (vendredi contre Gibraltar, ndlr). C'est ma seule préoccupation. Ce qui se passe en dehors est secondaire, j'ai toujours réussi à faire les deux. Je veux montrer demain que je suis un grand joueur.»

Par rapport à la déclaration d'Emmanuel Macron, il a aussi été clair sur le sujet. «L’influence d’Emmanuel Macron ? Sur ma carrière aujourd'hui, en juin 2023, aucune, a-t-il répondu. Il souhaite que je reste à Paris, mon objectif est de rester, donc on est sur la même longueur d'ondes.»

Et à la question de pourquoi aller au terme de son contrat avec le club de la capitale sans prolonger et donc partir libre en 2024, Mbappé a également répondu. «Il n'y a pas à expliquer, les gens peuvent parler, ils n'ont pas tous les tenants et aboutissants, tant pis pour eux, je sais pourquoi je fais ça, il n'y a pas de problème avec ça», a-t-il lâché.

Enfin, Didier Deschamps, également présent lors de cette conférence de presse, a indiqué que ce serait une bonne chose pour la France que son joueur reste en Ligue 1. «Il est assez grand pour s'exprimer, évidemment en étant français et par rapport à l'attrait que peut avoir la Ligue 1, avoir Kylian en Ligue 1 est un privilège, ça arrivera peut-être qu'il partira, a indiqué le patron tricolore. Je ne sais pas quand. On peut discuter de ces sujets, comme je peux en parler avec d'autres joueurs. Pas mal de joueurs français sont concernés par le mercato.»