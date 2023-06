Qualifications Euro 2024 : la France s'impose sans forcer 3-0 contre Gibraltar et conforte sa première place

Ce vendredi 16 juin, à Faro (Portugal), les Bleus ont largement dominé Gibraltar (3-0) en qualifications à l’Euro 2024. Cette victoire permet aux hommes de Didier Deschamps de consolider leur première place du groupe B.

L'équipe de France, victorieuse des Pays-Bas (4-0) et de l'Irlande (1-0) lors des deux premières journées, a battu Gibraltar (3-0) et conforté sa première place, vendredi à Faro (Portugal), en qualifications pour l'Euro 2024 (groupe B).

Une victoire qui nous permet d'engranger pour la qualification à l'Euro 2024





Olivier Giroud a inscrit dès la 3e minute son 54e but en sélection (record national), et Kylian Mbappé, sur penalty juste avant la pause (45+3), s'est approché de Michel Platini avec 39 buts (contre 41). Le troisième but a été marqué par Aymen Mouelhi contre son camp (78e).

Lundi, les Bleus recevront la Grèce (2e, avec un match en moins) au Stade de France.