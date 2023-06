UFC-PFL : L'incroyable tête à tête entre Francis Ngannou et Jon Jones (vidéo)

Francis Ngannou et Jon Jones, les deux pointures des poids lourds se sont rencontrées vendredi soir à Atlanta à l’occasion du PLF 5, un des plus grands évènements au monde d’arts martiaux mixtes.

C’est une affiche qui fait rêver. Alors que beaucoup espèrent une confrontation, les deux combattants Jon Jones et Francis Ngannou ont eu un échange respectueux et souriant.

«Mon gars Johnny, respect mec, il faut que ce combat ait lieu» a lancé Francis Ngannou. «J’ai toujours été le roi, on verra. On aurait déjà pu le voir mais tu es parti (de l'UFC, ndlr)», a répondu Jon Jones. Après une poignée de main chaleureuse, les sportifs se sont lancés quelques provocations. Ils sont malgré tout restés souriants et taquins.

Ngannou et Jones : le premier face à face pic.twitter.com/OoPdpF9yLX — La Sueur (@LaSueur_off) June 17, 2023

Le combat ne sera néanmoins pas si facile à organiser. Francis Ngannou alias le Predator a quitté le l’UFC cette année avant de rejoindre le PLCA. Si pour l’heure il n’y a pas eu d’officialisation, de son côté Jon Jones alias Bones se prépare à affronter Stipe Miocic, ancien champion de la catégorie.

Des provocations d'un autre champion

Alors que les spéculations vont bon train au sujet de ce combat, Tyson Fury n’a lui pas hésité à tacler les deux combattants. Le champion du monde de boxe poids lourd, réputé pour son excentricité, a assuré pouvoir battre en même temps et le Camerounais et l’Américain.

«Et si je combattais Jon Jones et Francis Ngannou le même soir ? Voilà à quel point j’estime ces minables», a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur les réseaux.