«Je mettrai une pression extraordinaire» : Antoine Griezmann va tout faire pour participer aux JO 2024

A un an des JO 2024 (26 juillet-11 août 2024), Antoine Griezmann a clamé haut et fort, ce dimanche, sa volonté de participer à l’événement organisé à Paris.

Les JO 2024 font des envieux au sein de l’équipe de France de football. De nombreux Bleus souhaitent participer à cette olympiade organisée à Paris (26 juillet-11 août 2024). C’est le cas de Kylian Mbappé ou encore d’Olivier Giroud, mais aussi d’Antoine Griezmann.

L’attaquant français a fait acte de candidature, ce dimanche, et clamé haut et fort son envie de participer à ces Jeux Olympiques. «Je n’ai pas parlé avec le coach ou les dirigeants, mais ce serait un rêve pour moi», a déclaré le numéro 7 tricolore.

Trois joueurs de plus de 23 ans

Et il fera tout pour convaincre son club de l’Atlético Madrid de le laisser prendre part à la compétition s’il est convoqué. «Si je suis appelé, je mettrai une pression extraordinaire sur le club pour les faire. C’est un rêve, un objectif, d’autant plus en France. J’en ai envie et ce serait un rêve de vivre ça de l’intérieur», a-t-il ajouté.

En plus de la formation espagole, Antoine Griezmann a également fait passer un message auprès de Sylvain Ripoll. Le sélectionneur de l’équipe de France espoirs devra composer un groupe de 18 joueurs de moins de 23 ans, mais il aura la possibilité de retenir trois joueurs plus âgés (né avant le 1er janvier 2001). Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou Olivier Giroud en feront-ils partie ?