Draft NBA 2023 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La tant attendue Draft NBA 2023, qui devrait voir le Français Victor Wembanyama être n°1, aura lieu dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 juin. Voici sur quelle chaîne et à quelle heure la suivre.

C’est le rendez-vous que les fans NBA attendent avec impatience. Et encore plus cette année du côté de la France, avec la grande probabilité de voir Victor Wembanyama être numéro 1. La Draft NBA 2023 se déroule ce jeudi 22 juin à New York et sera à suivre vers 2h du matin.

Cette Draft 2023, qui devrait voir quatre Français dans les 40 premiers (Victor Wembanyama, Rayan Ruper, Bilal Coulibaly et Sidy Cissoko) se tiendra au Barclays Center de New York, la salle habituelle des Brooklyn Nets.

Dans la mesure où la grande cérémonie commencera à 2h du matin, c'est donc aux alentours de 2h30 que sera annoncé le premier choix par Adam Silver, le patron de la NBA. Pour rappel, ce sera le choix des San Antonio Spurs.

Programme TV

Draft NBA 2023

Dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 juin

2h sur beIN SPORTS 1, disponible sur MyCanal.