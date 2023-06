Euro 2024 : voici la mascotte de la compétition (photo)

La mascotte de l’Euro, qui se déroulera en Allemagne durant l'été 2024 a été dévoilée ce mardi 20 juin par l’UEFA.

A un an du Championnat d'Europe des nations, qui aura lieu en Allemagne (14 juillet-14 juin), l'UEFA a dévoilé ce mardi la mascotte pour la compétition.

Après Skillky (la mascotte officielle de l’Euro 2020), c’est au tour d’un petit ours d’accomplir sa mission et prendre la relève de mascotte de l’Euro. Il fait honneur à un ours en peluche populaire chez les enfants allemands, qui est né dans le pays au XXe siècle. Et c’est donc pour cela que dans chacun des quatre noms proposés, on retrouve «Bär», qui signifie ours en allemand.

L'animal porte un maillot avec le drapeau de l’Allemagne en haut à droite, le numéro 24 pour représenter cette édition de 2024 et des chaussures aux couleurs du drapeau allemand.

L’ours n’a pas été dévoilé avec un nom et c’est donc aux fans de football de le baptiser. Le public a jusqu’à lundi 3 juillet pour voter et choisir entre quatre noms «Albärt, Bärnardo, Bärnheart ou Herzi von Bär».

La mascotte sera présentée ce mardi soir aux supporters allemands à l’Arena AufSchalke, où l’équipe allemande affrontera la Colombie en match amical.

Cependant, elle a fait sa première apparition dans une école primaire en Allemagne. Cette initiative a pour but d'inciter les enfants à exprimer leur amour pour le football et de créer déjà une affinité avec la mascotte.