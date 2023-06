France-Monténégro, quart de finale de l’Euro féminin de basket : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après avoir réalisé un carton plein en phase de poules, l’équipe de France affronte le Monténégro, ce jeudi 22 juin, à Ljubljana (Slovénie) en quarts de finale de l’Euro féminin de basket.

Les choses sérieuses commencent pour les Bleues. Après une phase de poules passée sans encombre, mais sans forcément rassurer, avec trois succès en autant de matchs, l’équipe de France sera opposée au Monténégro, ce jeudi, en quarts de finale de l’Euro féminin de basket. S’il a fini à la 2e place de son groupe et a dû passer par un barrage contre l’Italie pour atteindre les quarts, le Monténégro n’est pas un adversaire à prendre à la légère pour les coéquipières de Sandrine Gruda, qui ont connu des difficultés depuis le début de la compétition, notamment au tir.

Iliana Rupert très incertaine

D’autant que les Tricolores pourraient être privées d’Iliana Rupert. L’intérieure a été touchée à l’épaule lors de la dernière rencontre face à la Slovénie et a quitté le parquet en larmes. Les examens effectués n’ont pas révélé de «lésion majeure», mais sa participation demeure très incertaine. Et un forfait serait un gros coup dur pour les Françaises.

«C’est une joueuse importante de notre équipe, elle a une polyvalence dans le jeu intérieur ou extérieur. C’est l’âme de l’équipe, elle fait partie des anciennes malgré son jeune âge (21 ans, ndlr), avec Marine Fauthoux», a rappelé le sélectionneur Jean-Aimé Toupane.

Avec ou sans elle, les Bleues vont tenter de perpétuer leurs bonnes habitudes, elles qui n'ont plus manqué le dernier carré de la compétition depuis 2007, et de poursuivre leur route avec l’objectif de décrocher un troisième sacre continental après 2001 et 2009 tout en mettant fin à leur terrible série de cinq finales consécutives perdues (contre l'Espagne en 2013, 2017 et 2019, contre la Serbie en 2015 et 2021).

Le programme TV

France-Monténégro



Quart de finale de l’Euro féminin de basket



Jeudi 22 juin



A suivre en direct et en intégralité à partir de 18h sur BeIN Sports 3