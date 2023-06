Karim Benzema : l'attaquant français a arrêté de suivre le Real Madrid sur les réseaux sociaux

Le Ballon d'Or 2022 Karim Benzema, fraîchement arrivé en Arabie saoudite en provenance du Real Madrid, ne suit plus son ancien club sur les réseaux sociaux.

Karim Benzema a définitivement tourné la page Real Madrid. Après avoir passé quatorze années dans la capitale espagnole, l'attaquant de 35 ans a décidé de quitter son club de coeur et de s'engager avec le club saoudien d'Al-Ittihad, fraîchement vainqueur de la Saudi Pro League. Le «Nueve» a signé un contrat de trois ans, assorti d'un salaire de 200 millions d'euros.

W E L C O M E !



B E N Z E M A pic.twitter.com/Oc9IK4OoDj — Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023

Et le désormais ex-capitaine du Real Madrid a décidé de couper tout lien avec son ancien club. Il ne suit désormais plus le club madrilène sur les réseaux sociaux. Assez surprenant lorsqu'on connaît les liens forts entre les deux parties et qu'il suit toujours son club formateur (l'Olympique Lyonnais) et... l'Equipe de France.

Benzema, nuevo jugador del Al Ittihad, ha borrado todo rastro del conjunto blanco en sus redes sociales apenas dos semanas tras su salida del Real Madrid https://t.co/sqjqx9XUUj — MARCA (@marca) June 19, 2023

C'est le club espagnol qui a décidé de ne plus suivre le joueur en premier. Le Real Madrid est fidèle à sa politique de ne plus suivre les joueurs passés par le club.

Durant ses années passées en Espagne, Karim Benzema a en revanche noué des liens d'amitié avec ses anciens coéquipiers, qu'il suit toujours sur les réseaux sociaux, à l'image de David Alaba, Luka Modric, ou encore Vinicius Jr...