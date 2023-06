Basket : Victor Wembanyama disputera-t-il la Coupe du monde avec l'équipe de France ?

Victor Wembanyama, qui devrait être choisi en position n°1 dans la nuit de jeudi à vendredi lors de la Draft NBA, a tenu une conférence de presse ce mercredi 21 juin en évoquant son été. Et notamment sa participation à la Coupe du monde de basket ou non.

Victor Wembanyama va passer dans une autre dimension. Dans la nuit de ce jeudi à vendredi, le grand espoir français du basket va être drafté en NBA, a priori en 1ère position, et devrait connaître un été très chargé.

Ce mercredi, le désormais ex-joueur des Mets de Boulogne-Levallois a affirmé qu'il jouerait bien en Summer League cet été pour sa future franchise, vraisemblablement les San Antonio Spurs. «Je suis sûr que je vais jouer la Summer League, a indiqué le Francilien de 19 ans. Sûrement pas tous les matchs, parce que (...) j'avais une longue saison avant, et que j'ai quelque chose après.»

Adieu la Coupe du monde ?

De quoi dire adieu à la Coupe du monde ensuite avec l’équipe de France ? Pas forcément. Les Summer Leagues, qui sont des tournois lors desquels les franchises NBA alignent de jeunes joueurs en devenir ou des vétérans à la recherche d'un contrat, auront lieu à Sacramento (3 et 5 juillet) et Las Vegas (du 7 au 17 juillet). Le Mondial aura lieu lui du 25 août au 10 septembre.

«Il y a le temps entre la Summer League et la Coupe du monde, a d’ailleurs expliqué Wemby. C'est toujours ma volonté de faire la Coupe du monde. J'attends de me mettre d'accord avec ma franchise.»

Après une longue saison et avant ces nouvelles échéances, Wembanyama a assuré ne pas être «trop fatigué» : en finale de Pro A, «j'étais dans ma meilleure forme de la saison», a-t-il insisté.

La Coupe du monde se dispute en Indonésie, au Japon et aux Philippines. Les Bleus se trouvent dans le groupe H en compagnie du Canada, de la Lettonie et du Liban. Jeudi dernier, lors du dernier match de la finale du championnat de France, remportée par Monaco, Vincent Collet avait indiqué que le Mondial «serait intéressant pour Victor Wembanyama puisque cela lui permettrait d’avoir des matchs de haut niveau avant la NBA et qu’il pourrait y rencontrer des joueurs de la ligue américaine.»