OM : les trois choses à savoir sur Marcelino, le futur entraîneur de Marseille

L’Espagnol Marcelino Garcia Toral, dit «Marcelino», a trouvé un accord, ce mercredi 21 juin, pour être le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Voici ce qu’il faut savoir sur ce technicien.

L’OM tient son entraîneur. Après une saison avec le Croate Igor Tudor, qui a terminé à la troisième place de Ligue 1, synonyme de tour préliminaire de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Marcelino, qui devrait s’engager sur le Vieux-Port dans les prochaines heures. Voici trois choses à savoir sur ce coach espagnol.

un style de jeu bien particulier

C’est l’une des premières interrogations des joueurs mais aussi des fans : quel est le style tactique et technique de Marcelino ? L’Espagnol est réputé pour être un fervent adepte du «4-4-2». Ancien entraîneur de l’Athletic Bilbao et de Villarreal, il s’appuie sur un style défensif bien solide et agressif. Généralement, ses équipes ont un jeu direct offensivement… ce qui implique des joueurs techniques, rapides et qui possèdent une bonne vision de jeu. A noter que, comme Igor Tudor avant lui, Marcelino est un travailleur acharné au caractère bien trempé. C'est aussi ce qui peut fonctionner à Marseille.

Une belle réputation en Espagne

Alors qu’il formera un trio espagnol à l’OM avec son président (Pablo Longoria) et son directeur sportif (Javier Ribalta), Marcelino, libre depuis 18 mois, possède une belle réputation dans son pays. Entre 2013 et 2016, il s’était fait remarquer avec Villarreal qu’il avait fait remonter en Liga puis qualifié en Ligue des champions. A Valence, il s’était offert une Coupe du Roi contre le FC Barcelone. D’ailleurs, son nom est souvent évoqué pour prendre la tête de la sélection espagnole.

Un proche de Pablo Longoria

Sa signature à l’OM est presque logique puisqu’il va retrouver son ami Pablo Longoria. En effet, les deux ibériques se connaissent depuis très longtemps, à l’époque où le président de Marseille travaillait pour la structure d’Eugenio Botas, l’agent de Marcelino, alors entraîneur de Huelva. Leur amitié a perduré et ils s’étaient même retrouvés à Valence entre 2017 et 2019.