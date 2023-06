Premier League : pourquoi les maillots d’Arsenal ont-ils été retirés de la vente ?

Le maillot domicile d’Arsenal, rendant hommage à la saison 2003-2004, a été mis en vente le mois dernier, mais il a dû être retiré en raison d’une erreur repérée par des supporters mécontents.

Une improbable erreur. Pour célébrer le 20e anniversaire de la saison des «Invincibles», Arsenal a décidé de sortir un maillot domicile collector pour le prochain exercice. Cette tunique spéciale, vendue 130 euros, rend hommage aux Gunners, entraînés par Arsène Wenger et emmenés par Thierry Henry, qui avaient été sacrés champions d’Angleterre en 2023-2024 sans perdre le moindre match (26 victoires, 12 nuls).

Adidas STOP selling Arsenal's new home kit after embarrassing blunder is spotted https://t.co/NpcE86zn9n — Mail Sport (@MailSport) June 21, 2023

Pour marquer le coup, Adidas a inséré sur le maillot les résultats des 38 journées de cette saison historique dans l’ordre chronologique. Ou presque. Car au moment de recevoir la tunique, des supporters ont eu la mauvaise surprise de s’apercevoir qu’il n’y avait que 32 rencontres au lieu de 38. Et ils se sont empressés de le faire savoir. Il manquait en effet quatre victoires et deux matchs nuls (contre Portsmouth et Birmingham).

Alerté de cette bourde, Arsenal a reconnu une erreur de conception et présenté ses excuses en proposant un dédommagement aux supporters. Et en attendant que l’erreur soit rectifiée, le maillot a été retiré la vente. Il n’est actuellement plus disponible sur les boutiques en ligne d’Adidas et du club anglais. Seul le maillot «classique» du vice-champion d’Angleterre est toujours disponible à l'achat.