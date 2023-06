Ligue 1 : le club de Strasbourg racheté par les propriétaires de Chelsea

Le consortium américain BlueCo, déjà propriétaire de Chelsea, a racheté ce jeudi le club de Strasbourg. Le président du Racing, Marc Keller, est maintenu à son poste.

Strasbourg racheté par les propriétaires de Chelsea. Le consortium américain BlueCo, qui avait racheté le club londonien l'an dernier, a mis la main ce jeudi sur le Racing Club de Strasbourg.

«Cet accord marque un nouveau chapitre dans l'histoire du Racing puisque le consortium s'engage à accélérer les investissements durables dans la croissance du club, y compris dans les équipes premières et dans l'Académie, dans la continuité du projet mis en œuvre par Marc Keller, qui restera président du club, soutenu par son équipe de direction actuelle», a annoncé BlueCo dans un communiqué.

Cinquième club de L1 sous pavillon américain

Le groupe a racheté quasiment l'intégralité des parts du club, a précisé une source proche du dossier, sans pouvoir donner cependant le montant de l'investissement.

«BlueCo s'engage à préserver l'héritage du Racing et souhaite travailler en étroite collaboration avec Marc Keller et son équipe dirigeante afin de poursuivre l'excellent travail accompli», poursuit le communiqué.

Strasbourg devient le cinquième club de L1 à passer sous pavillon américain après Marseille, Lyon, Toulouse et Le Havre. Au total, plus de la moitié des équipes de l'élite sont désormais détenues par des capitaux étrangers.

«C'est un jour important pour le Racing», a déclaré Marc Keller, qui avait repris le club strasbourgeois après son dépôt de bilan en 2012 et lui a fait remonter tous les échelons du football français. «C'est une réflexion que mes amis actionnaires et moi-même menons depuis deux ans, a-t-il poursuivi. Nous avons construit un club sain à tous les niveaux et bien géré. Même s'il n'y avait pas d'urgence financière, nous étions conscients que nous avions atteint le plafond de notre modèle, et que si nous voulions continuer à faire avancer le Racing et à le projeter dans une nouvelle dimension, nous devions nécessairement être accompagnés par une structure solide capable de soutenir notre développement et notre ambition».

«Je me réjouis donc de la perspective d'accueillir un nouvel investisseur stratégique, avec lequel nous allons accélérer l'ambition du club de construire le Racing de demain.»

Strasbourg a terminé 15e de L1 cette saison, après avoir pris une inattendue 6e place lors de l'exercice précédent. BlueCo possède déjà Chelsea (Premier League), l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers (MLB), ainsi que des parts dans la franchise de basket des Los Angeles Lakers (NBA) notamment.