«Tu nous fais déjà rêver Victor» : Wembanyama félicité après avoir été drafté en première positon par les Spurs

Une soirée historique pour le joueur originaire des Yvelines. Victor Wembanyama a été sélectionné en première position lors de la draft NBA 2023 par sa nouvelle franchise des Spurs de San Antonio. Emmanuel Macron, Kylian Mbappé ou encore Amélie Oudéa-Castéra ont félicité le pivot de 19 ans.

Victor Wembanyama, the first Frenchman to be the first pick in the #NBAdraft!





You're already making us dream, @Vicw_32. No doubt about it: you'll change the game! pic.twitter.com/OagBcGqDYX

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 23, 2023