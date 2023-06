Cyclisme : Valentin Madouas sacré champion de France pour la première fois

A 26 ans, Valentin Madouas a été sacré champion de France, ce dimanche, pour la première fois de sa carrière. Le coureur de la Groupama-FDJ s’est imposé en solitaire devant son coéquipier Rudy Molard et Julien Bernard.

Le jour de gloire pour Valentin Madouas. Le coureur breton (Groupama-FDJ) a été sacré champion de France de cyclisme, ce dimanche, à Cassel (Nord) en s’imposant en solitaire devant son coéquipier Rudy Molard et Julien Bernard au terme des 224 kilomètres. Ce titre est une consécration pour le Finistérien, 3e du Tour des Flandres en 2022 et 10e du dernier Tour de France.

VALENTIN MADOUAS CHAMPION DE FRANCE pic.twitter.com/P8KPNqO4qz — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 25, 2023

Sous une chaleur étouffante et sur un parcours éprouvant, avec la montée de la Porte de Dunkerque (1,9 km à 4 %) ainsi que celle de la Porte d’Airve (1,2 km à 8 %), Valentin Madouas (26 ans), qui s’est rapidement trouvé aux avant-postes, a profité d’un tour de force de son équipe pour partir seul en tête à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée. Et malgré un saut de chaîne à 13 kilomètres du terme, il était vraiment le plus fort dans le nord, alors que plusieurs coureurs se sont rapidement retrouvés en difficulté.

A l’image de Julian Alaphilippe. Présenté comme le grand favori, le double champion du monde s’est retrouvé distancé à mi-parcours et a fini par abandonner comme la grande majorité des coureurs au départ. Valentin Madouas n’a, lui, pas connu la moindre défaillance et a conclu avec brio cette course maîtrisée de bout en bout par la Groupama-FDJ.

Au départ du tour de france avec le maillot Bleu-Blanc-Rouge

«Le maillot (de champion de France), je vais le porter mais c'est grâce à eux, le staff et mes coéquipiers. Je tiens à les remercier. C’est un rêve, ça fait des années que j’attends d’être champion de France», s’est-il félicité. Et si son équipe avait parfaitement préparé son coup, lui aussi. «Depuis deux ans que je sais que le parcours est à Cassel, je pense à Cassel. J’ai dit à ma famille ‘venez, je le sens’», a-t-il confié au micro de France Télévisions. Et il ne s’est pas trompé.

C’est donc avec le maillot bleu-blanc-rouge de champion de France que Valentin Madouas prendra le départ du Tour de France (1er-23 juillet), samedi prochain, à Bilbao (Espagne). Et forcément, il sera un peu plus attendu.