EuroBasket 2023 : les Bleues décrochent la 3e place après leur victoire contre la Hongrie (82-68)

L’équipe de France féminine de basket a décroché la médaille de bronze, ce dimanche 25 juin, après sa victoire contre la Hongrie (82-68) à l’Euro 2023.

Elles terminent sur une bonne note. Les basketteuses françaises, battues en demi-finale samedi par la Belgique, ont pris la médaille de bronze de l'Euro 2023 en dominant la Hongrie (82-68), dimanche à Ljubljana.

Les Tricolores montent sur le podium européen pour la huitième fois d'affilée. Mais après cinq médailles d’argent, elles repartent d’une grande compétition avec le bronze cette fois-ci.

Venues pour l'or en Slovénie, les coéquipières de Sandrine Gruda, qui fête ce dimanche ses 36 ans, écrivent l'une des plus longues présences sur le podium d'un Euro, non loin des neuf médailles de la Tchécoslovaquie dans les années 1950 et 1960, mais encore à distance des 22 finales de rang (et 21 sacres) de l’URSS de 1950 à 1991.

A un an des Jeux olympiques de Paris, les Bleues Jean-Aimé Toupane, privées de l'arrière Marine Johannès, a pu voir le chemin qu’il reste à parcourir pour aller chercher un troisième podium olympique.