Manchester City : Benjamin Mendy bientôt sans club ?

La Premier League a publié, ce dimanche 25 juin, la liste des joueurs libérés sur laquelle figure Benjamin Mendy, suspendu par Manchester City depuis août 2021 en raison des multiples accusations de viols contre lui.

Benjamin Mendy reportera-t-il un jour le maillot de Manchester City ? Cela paraît très peu probable. Recruté par le club mancunien à l’été 2017 pour près de 60 millions d’euros, le défenseur français (28 ans) figure sur la liste des joueurs libérés au 30 juin, publiée, ce dimanche, par la Premier League, alors qu’il n’a plus joué depuis bientôt deux ans. L’ancien monégasque est en effet suspendu par City depuis le mois d’août 2021 en raison des multiples accusations de viols à son encontre.

S’il a été déclaré non-coupable, mi-janvier, de six des sept viols et d’une agression sexuelle dont il était accusé, il doit être rejugé pour viol et une tentative de viol. Deux accusations pour lesquelles le jury populaire n’avait pas réussi à se mettre d’accord après cinq mois d'audience. Le champion du monde 2018 avec l’équipe de France doit d’ailleurs comparaître, ce lundi, devant le tribunal de Chester pour lancer le deuxième procès.

L’issue de ce nouveau procès devrait être déterminante pour la suite de sa carrière entamée au Havre en 2011 et à l’arrêt complet depuis près de 24 mois. Et même en cas d’issue favorable, Benjamin Mendy pourrait rencontrer des difficultés à retrouver un club prêt à lui accorder sa confiance après ses démêlés judiciaires.