UFC, PFL, Bellator, ARES… Quelles sont les principales organisations de MMA ?

Le MMA a le vent en poupe ces dernières années. Les organisations sont nombreuses à organiser des combats régulièrement. Voici la liste.

Les compétitions et ligues d’arts martiaux mixtes se développent à vitesse grand V ces dernières années. Une bonne nouvelle pour les combattants qui peuvent désormais pratiquer leur discipline un peu partout sur la planète. Tour d'horizon des principales organisations.

UFC

Considérée comme la Ligue des champions, l’Ultimate Fighting Championship est la plus grande et la plus connue des organisations d’arts martiaux mixtes. Les meilleurs combattants, femmes et hommes confondus, y passent. De Conor McGregor, Jon Jones ou encore Khabib Nurmagomedov (désormais à la retraite) en passant par les Français Cyril Gane, Manon Fiorot ou encore Fares Ziam, ils sont nombreux.

PFL

C'est l'autre organisation américaine qui cartonne surtout en ce moment. En recrutant d'abord Jake Paul mais surtout Francis Ngannou et Cédric Doumbé, la Professionnal Fighters League, qui compte d'autres phénomènes comme Sadibou Sy, s'impose comme la deuxième plus impressionnante ligue de MMA de la planète. Sa particularité est d'organiser ses combats sous la forme d'une compétition (pré-saison, saison régulière et play-offs). Le vainqueur de chaque ligue se voit attribuer la somme d'un million de dollars.

Bellator

Créé en 2008, le Bellator MMA est l’autre énorme ligue de la planète. De très grands noms y sont passés comme Michael Chandler ou Douglas Lima. Actuellement, plusieurs combattants tricolores passent dans la cage du Bellator comme Cheick Kongo, Yves Landu, Lucie Bertaud, Emmanuel Dawa ou encore Fabacary Diatta.

Cage Warriors

Le Cage Warriors est considéré comme l’une des meilleures ligues, permettant d’ailleurs aux meilleurs combattants de se rendre ensuite en UFC. Les combats sont souvent à Londres. Plusieurs Français de qualité y sont comme Morgan Charrière ou le prometteur Mehdi Ben Lakhdhar.

KSW

C'est la plus grande organisation européenne de MMA après le Cage Warriors. Le KSW (Martial Arts Confrontations en anglais) est une ligue polonaise créée en 2004. Elle est réputée en France puisque Salahdine Parnasse, qui défend les couleurs de la Atch Academy, est double champion actuel.

ARES

L'ARES Fighting Championship est une ligue française créée notamment par Fernand Lopez, entraîneur du Français de l'UFC, Ciryl Gane. Elle a lieu tous les mois au Dôme de Paris.

Hexagone MMA

Nouvel arrivé, Hexagone MMA a été créé par Jérôme Pourrut, Laurent Pourrut, David Rothschild et Orsat Zovko. Cette ligue a lieu un peu partout en France et s'est même exportée en Allemagne.

One Championship

La ONE Championship, anciennement ONE FC, est une ligue d'arts martiaux mixtes (MMA) basée à Singapour, lancée en 2011 par l'entrepreneur et artiste martial thaïlandais Chatri Sityodtong. Le ONE est l'événement sportif le plus influent d'Asie, avec une diffusion mondiale dans plus d'un milliard de foyers répartis dans 128 pays.

Oktagon MMA

Basée en République tchèque et Slovaquie, Oktagon MMA est également très côtée dans le milieu. De nombreux combattants y passent pour leurs débuts ou pour se relancer parfois. Chez les Français, la combattante Rizlen Zouak y est actuellement.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec L'Arène podcast