Neymar : le prénom original choisi par le Brésilien et sa compagne pour leur futur bébé

Neymar et sa campagne Bruna Biancardi, qui attendent leur premier enfant, ont décidé de donner un prénom original et issu de la langue française à leur future petite fille.

Après le sexe, le prénom. Alors que Neymar et sa compagne Bruna Biancardi attendent leur premier enfant, le couple a révélé le sexe du futur bébé dans une vidéo postée, ce week-end, sur les réseaux sociaux. Et ils auront le bonheur d’accueillir une fille. «Nous attendions tellement ce moment… Nous avons hâte de te rencontrer, c’est une fille ! Tu es notre plus beau cadeau !», avaient-ils écrit en légende de leur mise en scène. Sans évoquer le prénom qu’ils avaient choisi.

un prénom issu de la langue française

Mais le mystère a été levé quelques heures plus tard par la jeune femme. Dans une story sur son compte Instagram, elle a posté une photo d’elle avec une main posée sur son ventre arrondi et sur laquelle elle a divulgué le fameux prénom. Et celui-ci est très original, tout en étant issu de la langue française, puisqu’ils ont décidé d’appeler leur future petite fille «Mavie», en référence au terme «ma vie».

Si Neymar, déjà père d’un garçon prénommé Davi Lucca (11 ans) et qui a récemment présenté ses excuses publiques après avoir trompé Bruna Biancardi avec une influenceuse brésilienne, ne parle pas français en public, notamment lors de ses interviews, il semble se plaire de plus en plus dans l’Hexagone depuis son arrivée en août 2017. Alors que le PSG avait ouvert la porte à un départ cet été, le Brésilien n’envisagerait d’ailleurs pas (plus ?) de quitter la capitale.

D’autant que sa compagne aurait commencé à prendre des cours de français. Des cours qui ont peut-être influencé le couple dans le choix du prénom.