PSG : sorti du coma, Sergio Rico peut communiquer avec ses proches

Un mois, après son terrible accident de cheval, survenu en Andalousie, Sergio Rico, qui est sorti du coma, est désormais en mesure de communiquer avec ses proches.

L'état de santé de Sergio Rico continue de s'améliorer. Un mois après son terrible accident de cheval, survenu le 28 mai dernier en Andalousie, le gardien du PSG, qui est sorti du coma depuis une semaine, est désormais en capacité de communiquer avec ses proches.

Alba Silva cree que Sergio Rico todavía no es consciente de qué le ha pasado.





Vía @NovaMas https://t.co/zozaj8oTpg — Antena 3 (@antena3com) June 26, 2023

«Les choses s'améliorent. Il communique, Sergio communique», a affirmé sa femme Alba Silva à une journaliste de l'agence de presse espagnole Europa Press. Mieux encore, le gardien ibérique reconnaît les membres de son entourage. «Il nous appelle par notre nom, il sait parfaitement qui nous sommes et sa mémoire est bonne», a-t-elle ajouté.

En revanche, il semble encore trop tôt pour savoir s'il se souvient de son accident. «Je ne pense pas, maisn nous ne pouvons pas encore le savoir tant qu'il ne peut pas parler. Nous essayons de faire en sorte qu'il se sente bien, qu'il soit calme lorsque nous sommes ensemble», a-t-elle confié.

Et s'il est toujours en soins intensifs à l’hôpital universitaire de Séville, sa compagne espère qu'il pourra en sortir très rapidement. «J'espère que les médecins le transféreront dans un service dès que possible, mais ils doivent être sûrs et ils n'ont pas encore pris de décision», a indiqué Alba Silva.

Sergio Rico avait été sérieusement touché à la tête après un accident entre son cheval et une calèche, alors qu’il effectuait un pèlerinage dans le sud de l’Espagne à l’occasion de la Pentecôte. Il avait été immédiatement placé en soins intensifs dans un état grave. Après plusieurs jours d'angoisse, l'inquiètude a laissé place à l'espoir.