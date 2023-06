Tour de France 2023 : où et quand le départ aura-t-il lieu ?

La 110e édition du Tour de France s’élancera, ce samedi 1er juillet, de Bilbao (Espagne) pour trois semaines de course avant l’arrivée programmée sur les Champs-Elysées le dimanche 23 juillet.

Le top départ sera donné en Espagne. Pour la 25e fois de son histoire, le Tour de France partira hors des frontières de l’Hexagone et s’élancera, ce samedi 1er juillet, de Bilbao. Il s’agira du 2e Grand départ de l’autre côté des Pyrénées après Saint-Sébastien, déjà au Pays basque, en 1992. Et la 1ère étape, longue de 182 kilomètres, promet d’être très mouvementée avec un enchaînement de difficultés jusqu’à la côte de Pike (2 km à 10 % de moyenne avec des passages à 15 %) juste avant l’arrivée au sommet d’une pente qui affiche des pourcentages autour de 5%.

21 stages. 21 battles. It begins Saturday.



21 étapes. 21 batailles. Début des hostilités samedi.



#TDF2023 pic.twitter.com/ejwR7Y5Mmj — Tour de France™ (@LeTour) June 26, 2023

La victoire et le maillot jaune devraient se jouer entre puncheurs. «Avec 3.300 mètres de dénivelé et un double tremplin à exploiter pour faire la différence dans les 30 derniers kilomètres, les côtes de Vivero et de Pike, les débats pour le premier Maillot Jaune seront réservés à des attaquants de tempérament, capables de mobiliser leur instinct autant que leur puissance», a confié le directeur de la Grande Boucle Christian Prudhomme.

Alors que la 2e étape se tiendra encore au Pays basque, sur un parcours également accidenté, le peloton fera son entrée en France le lundi 3 juillet avec une arrivée à Bayonne. Au total, les coureurs parcourront près de 3.400 kilomètres et traverseront cinq massifs montagneux, avec un record de 30 cols au programme, jusqu’à la traditionnelle arrivée, le dimanche 23 juillet, sur les Champs-Elysées.