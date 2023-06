Football américain : une ancienne star de la NFL meurt noyée

Ancien quarterback des Patriots, Ryan Mallett est décédé, ce mardi, après s’être noyé alors qu’il se baignait sur une plage en Floride (Etats-Unis). Il était âgé de 35 ans.

Le monde de la NFL est en deuil. Et sous le choc. L’ancien footballeur américain Ryan Mallet est décédé subitement, ce mardi, à l’âge de 35 ans. Ancien quarterback des Patriots, il se baignait sur une plage en Floride (Etats-Unis) lorsqu’il a été aperçu en train de se noyer. Les sauveteurs sont rapidement intervenus pour lui venir en aide et tenter de le sauver. Mais malgré les tentatives de réanimation, son décès a été constaté quelques instants plus tard.

The New England Patriots are deeply saddened to learn of the sudden and unexpected passing of former quarterback Ryan Mallett.





Our thoughts are with the Mallett family, his former teammates and all who are mourning his loss. pic.twitter.com/TUpa7cpXoS

— New England Patriots (@Patriots) June 27, 2023