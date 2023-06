Sports nautiques : cette nouveauté qui va faciliter les déplacements des pratiquants

C’est l’été et les plages vont être prises d’assaut, notamment par les pratiquants de surf ou autres sports nautiques. Pour faciliter les déplacements, un géant du transport a décidé de mettre le paquet.

L’été rime avec activités nautiques. Beaucoup de Français vont se rendre dans les prochains jours à la mer notamment. Et pour faciliter les trajets, notamment pour les personnes non véhiculées, Uber lance de nouvelles fonctionnalités destinées à rendre les voyages estivaux plus pratiques dans les principales villes touristiques.

Si l’offre est déjà disponible de manière saisonnière le long de la Côte d’Azur (Fréjus, Hyères, Saint-Tropez et Toulon), c’est le long de la Côte Atlantique que les vacanciers ont désormais la possibilité de commander une course avec Uber pour se rendre à la plage - de Bayonne et Saint-Jean-de-Luz à Pornic et La Baule, en passant par le Bassin d’Arcachon et les Sables d’Olonne. Il faut dire que la demande était très forte l’an passé (notamment lors des Fêtes de Bayonne), le géant américain a donc décidé de passer à l’action sur ce terrain. Le grand public pourra donc réserver son Uber sur l’application pour se rendre où il le souhaite.

L'option Uber Boat qui va révolutionner les vacances

«Nous nous attendons à ce que le tourisme en Europe atteigne des chiffres record cet été. C'est pourquoi nous lançons des services Uber dans des dizaines de destinations de vacances en Europe - d'Uber Reserve, qui permet aux voyageurs de réserver leur course jusqu'à 90 jours à l'avance, à Uber Boat, une nouvelle expérience spectaculaire qui rend les vacances à Mykonos plus mémorables que jamais, a d’ailleurs expliqué Anabel Diaz, Vice-Présidente d’Uber pour la région Europe, Moyen Orient, Afrique EMEA chez Uber. Grâce à cette expansion, nous sommes en mesure d'accompagner nos clients là où ils se rendent et de rendre leurs voyages plus faciles et moins stressants.»

Cette volonté de déploiement sur des lieux estivaux réputés est aussi à mettre en parallèle avec le développement entrepris par l'application de véhicules de transport avec chauffeur sur le territoire français et en Europe.

Dans l’Hexagone, en plus du développement sur la Côte Atlantique, de nouvelles fonctionnalités voient le jour comme [email protected] (possibilité de réserver jusqu’à 90 jours à l’avance une voiture pour les récupérer aux aéroports de Paris, Nice, Marseille et Lyon), Uber Berline (lancé à Bordeaux et Toulouse) et Uber Comfort (lancé à Toulon et Nantes).

Crédit : Saïd El Abadi



En Europe, c’est là que la grande nouveauté voit le jour avec Uber Boat (qui existe déjà à Londres). Ce service de mobilité sur l’eau a été lancé en Grèce à Mykonos. Il suffit d'ouvrir l'application et de sélectionner l'option Uber Boat. Toutes les informations concernant la prise en charge et la dépose, les tarifs et le type de bateau seront affichées dans l'application. Les utilisateurs peuvent réserver des trajets en bateau 45 minutes à l'avance directement depuis l'application. Au total, près de 30 points de prises en charge et de dépose tout autour de l’île de Mykonos. Les bateaux peuvent accueillir jusqu’à 8 passagers pour un trajet de 275 euros, soit 35 euros par personne. De quoi éviter d’utiliser sa voiture.

Un service qui pourra peut-être donner des idées pour le reste de l’Europe et surtout en France s’il rencontre un franc succès.