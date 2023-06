UFC : bientôt un combat dans le stade du Real Madrid ?

L’Espagne devrait accueillir prochainement un événement UFC, et le lieu de la soirée pourrait être le stade de football du Real Madrid.

Des stars chez les stars ? Après Paris ou encore Londres, la prestigieuse organisation américaine de MMA va poser ses valises prochainement à Madrid. Et c’est à Santigo-Bernabeu que la soirée devrait avoir lieu.

Pourquoi l’enceinte des Merengues ? Pour répondre à l’envie de l’une des stars du moment de l’UFC, Ilia Topuria. D’origine géorgienne et né en Allemagne, il est arrivé très jeune du côté d’Alicante avec sa famille et avec son frère. Il défend désormais les couleurs ibériques.

Et dans une interview récente à El Espanol, Topuria, invaincu (14 victoires) et vainqueur il y a quelques jours de Josh Emmett, avait dit que si l’UFC venait en Espagne, il voudrait que ce soit «à Madrid, au Santiago Bernabéu».

L’Espagne est de plus en plus en vogue au niveau des sports de combat, avec des champions en MMA et en boxe. L’arrivée de l’UFC serait donc logique.

