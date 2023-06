UFC : cette légende accepte d'entraîner Elon Musk avant son possible combat contre Mark Zuckerberg

Pour préparer son possible combat de MMA contre Mark Zuckerberg, Elon Musk s’est vu proposer de l’aide par une légende l’UFC.

Alors que l’on ne sait toujours pas si le combat aura vraiment lieu un jour, Elon Musk, patron de Twitter, a reçu une proposition d’entraînement de la part de Georges Saint-Pierre, véritable légende de l’UFC.

«Je suis un grand fan de vous et ce serait un honneur absolu de vous aider et d'être votre partenaire d'entraînement pour le défi contre Zuckerberg», a ainsi posté «GSP» sur Twitter. Ce à quoi Elon Musk lui a répondu : «Ok, allons-y».

@elonmusk I'm a huge fan of yours and it would be an absolute honor to help you and be your training partner for the challenge against Zuckerberg

Dana White, patron de l’organisation américaine de MMA, a confié la semaine dernière que les deux boss de Twitter et Meta étaient «absolument sérieux» à propos de ce combat qui pourrait se dérouler à Las Vegas.

D’ailleurs, les deux hommes en question ont commencé l’entraînement. Le podcasteur Lex Fridman a publié des images des entrainements en jiu-jitsu brésilien avec Musk et Zuckerberg.

I did an impromptu training session with @elonmusk for a few hours yesterday. I'm extremely impressed with his strength, power, and skill, on the feet and on the ground. It was epic. It's really inspiring to see Elon and Mark doing martial arts, but I think the world is served… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw

— Lex Fridman (@lexfridman) June 27, 2023