FC Nantes : pourquoi Waldemar Kita et son fils ont-ils été placés en garde à vue ?

Waldemar Kita et son fils Franck, respectivement président et directeur général du FC Nantes, ont été placés en garde à vue et entendus par la police, ce mercredi 28 juin, à Nantes.

Waldemar Kita et son fils Franck dans la tourmente ? Le président du FC Nantes a été placé en garde à vue, mercredi, pendant quelques heures avant d’être remis en liberté, a rapporté Ouest-France. Cette garde à vue concerne l’enquête ouverte autour de transferts suspects de joueurs et les commissions reçues par certains agents proches du club nantais.

Des perquisitions en décembre 2020

La veille, deux agents de joueurs du club avaient été auditionnés dans le cadre de cette enquête, qui avait conduit à des perquisitions menées en décembre 2020 au siège du club.

Ce même mercredi, Franck Kita avait également été convoqué et entendu par la Police Judiciaire de Nantes. Le placement en garde à vue du directeur général du FC Nantes entrait dans le cadre de l’information judiciaire ouverte à Rennes pour «exercice illégal d’une activité d’agent sportif (…), faux et usage de faux, abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale aggravée et blanchiment en bande organisée», selon le quotidien Presse Océan.

Et ce n’est pas la première fois que des dirigeants nantais sont placés en garde à vue. En mai 2022, trois responsables ont été interrogés pendant plusieurs heures dans le cadre d’une enquête sur des transferts de joueurs.