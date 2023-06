«Je rêve d’enfiler le maillot jaune les deux premiers jours» : les ambitions de Julian Alaphilippe sur le Tour de France

Malgré un début de saison compliqué, Julian Alaphilippe sera très motivé, ce samedi 1er juillet, au départ de son sixième Tour de France, avec l’envie de s’emparer du maillot jaune à Bilbao.

Julian Alaphilippe avait quitté prématurément les Championnats de France de cyclisme, victime d’un coup de chaud et de vomissements. Moins d’une semaine plus tard, le coureur français est requinqué et très motivé avant de prendre le départ de son sixième Tour de France, ce samedi, à Bilbao (Espagne), lui qui avait dû renoncer à la Grande Boucle l’année dernière en raison d’une lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège. D’autant que la 1ère étape, au profil accidenté (182 kilomètres), semble taillée pour lui. «J’adore cette étape, le parcours me correspond bien et j’ai travaillé dur pour arriver en forme dès ce début de Tour», a confié le chouchou du public français.

Et le double champion du monde (2020, 2021) va tenter de réécrire le scénario de 2021 lorsqu’il s’était emparé du maillot jaune dès la 1ère étape. «L’objectif est de gagner une étape. Evidemment, je rêve d’enfiler le maillot jaune les deux premiers jours. Mais c’est toujours difficile», a-t-il déclaré. La côte de Pike (2km à 10% de moyenne avec des passages à 15%), située à dix kilomètres de l’arrivée, pourrait servir de juge de paix. «Il faudra bien serrer les chaussures parce que les pentes sont vraiment raides», a-t-il lancé dans un sourire.

Si la concurrence promet d’être rude, Julian Alaphlippe, vainqueur de six étapes sur le Tour de France, estime être en mesure de pouvoir lutter et tirer son épingle du jeu. «J’ai toujours du punch, on sait qu’il y a les trois grands mousquetaires, Tadej Pogacar, Wout Van Aert et Mathieu Van der Poel. Je suis le petit mousquetaire maintenant. Mais je suis toujours là et j'espère que je le serai samedi», a lancé le Français. Avec dans son viseur le maillot jaune qu’il a déjà porté pendant 18 jours sur les routes de la Grande Boucle.