UFC : Benoît Saint-Denis donne son avis sur un combat Elon Musk-Mark Zuckerberg

Benoît Saint-Denis, qui combat ce samedi à l’UFC contre Ismael Bonfim, a donné son avis sur le probable affrontement MMA entre Elon Musk et Mark Zuckerberg.

Alors que Dana White, patron de l'UFC, veut tenter d'organiser un combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, le président de Twitter et celui de Meta - qui ont décidé de s'affronter dans un octogone -, le combattant français Benoît Saint-Denis, en lice ce samedi, a livré son avis sur ce possible affrontement.

«Ce sont les Américains ! Le combat n’aura jamais lieu bien entendu, mais c'est rigolo, a-t-il lancé à CNEWS lors d’une interview en amont de son futur combat contre Ismael Bonfim. Ils aiment bien faire parler. Je pense que Zuckerberg, c'est sympa, il s’entraîne au sol, il fait du jiu jitsu brésilien. Il avait déjà privatisé l'UFC apex pour pouvoir assister au combat juste avec les membres de de Facebook.»

Un affrontement, même s’il n’a pas lieu, qui permet de montrer le poids de la discipline. «Ça prouve l'importance du MMA aujourd'hui aux Etats-Unis, nous explique BSD. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, c'est le 3e sport national. Je le vois moi en regardant un peu la télé à l'hôtel. Les news sur ESPN, c'est le basket, la NFL et le baseball et le MMA.»

A la question de savoir s’il avait un favori entre Elon Musk et Mark Zuckerberg, l’ancien des forces armées ne reste toutefois pas fan du tout de ce genre de combat. «Non, honnêtement. Je ne suis vraiment pas un fan de cette nouvelle époque où on encense d’abord la personnalité avant d'encenser les qualités sportives. Je pense que ça reste un sport et qu’il faut respecter d'abord les qualités sportives. Même si c'est rigolo», a-t-il lâché.