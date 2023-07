Mathias Lessort : «C'était une bonne chose pour le championnat qu'il y ait Victor Wembanyama»

Mathias Lessort, pivot français, était présent au Quai 54, un des plus grands événements de streetball au monde, ce samedi 1er juillet. Saison passée, transfert en Grèce, Coupe du monde et Victor Wembanyama : l'international s'est confié à la presse.

C'était l'un des joueurs les plus en vue à cette 20e édition du Quai 54, mais pour l'entrée en lice de son équipe, Le Cartel, Mathias Lessort a préféré jouer la sécurité et ne pas jouer. Mais cela ne l'a pas empêché de se livrer à la presse sur sa saison, son avenir et d'évoquer le cas Victor Wembanyama.

Qu'est-ce que ça te fait d'être présent pour la 20e édition du Quai 54 ?

Cela me fait plaisir, parce que Hammadoun Sidibé (créateur du tournoi, ndlr), c'est quelqu'un que je considère comme de la famille. C'est une grosse occasion d'être ici pour les 20 ans, sur ce site de Roland-Garros qui est mythique. C'est une bonne opportunité pour le basket français et le streetball.

Tu sors d'une belle saison sur le plan personnel avec le Partizan Belgrade : vainqueur de la Ligue Adriatique, dans le cinq majeur de cette dernière et de l'Euroligue. Qu'est-ce que tu en tires ?

Finir sur un titre, c'est toujours un aboutissement même si on est passés à côté de quelque chose de grand avec le Final Four d'Euroligue. On l'avait dans les mains et on l'a laisse filer. Mais comme je le dis, finir avec un titre, c'est finir de la meilleure des manières. Avec l'aide de mes coéquipiers du Partizan Belgrade et de mon coach, j'ai pu briller individuellement, donc c'est une saison qui va forcément rester dans la mémoire, c'est quelque chose qui est gravé en moi.

Tu viens d'être transféré au Panathinaïkos après deux saisons en Serbie. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre le club grec ?

Le projet du Panathinaïkos ressemble à celui du Partizan Belgrade d'il y a deux ans, c'est-à-dire un grand club qui était en deçà des attentes qu'on a de ce genre de club. L'objectif à Athènes, c'est de revenir en haut de tableau, de reconstruire une équipe. C'est l'une des équipes les plus titrées en Euroleague, ce n'est pas normal qu'elle termine dernière de la compétition. L'objectif, c'est juste ça : remettre le club là où il doit être.

On a récemment vu une vidéo de fans du Partizan Belgrade t'accueillir à Paris avec des fumigènes. C'est quelque chose qui semble t'avoir ému ...

C'était plus ou moins un au revoir. Pas un adieu je l'espère, mais un au revoir. La connexion avec les fans du Partizan, c'est quelque chose ... J'en ai déjà parlé 50 fois et je n'arrive toujours pas à mettre les mots dessus tellement la connexion est forte. C'est unique ! Ce sont des supporters qui sont gravés dans ma mémoire. J'espère aussi que je vais rester gravé en leur mémoire et que j'aurais toujours une place dans leur cœur, parcequ'ils auront toujours une place dans le mien.

Grobari Pariz su se oprostili od Lesora sinoć pic.twitter.com/GlheHMYmHu — Bianconeri di Belgrado #GordanBall (@bianconeriBG) June 28, 2023

Cette semaine, tu as été appelé pour la Coupe du Monde par Vincent Collet. Quelles sont tes attentes pendant cette compétition ?

Lors des dernières compétitions, on est revenus avec une médaille. Si on gravit l'échelon de la bonne manière, c'est le bronze, l'argent, puis l'or. Je pense que c'est un hyper bel objectif, vu le groupe et les résultats qu'on a. Il faudra qu'on trouve les automatismes assez vite, on sait comment ça se passe une préparation de Coupe du Monde.

Tu es dans le groupe France à un an des Jeux Olympiques. Est-ce que tu vois ces Mondiaux comme une occasion de t'implanter en Bleu avant ce qui pourrait être l'une des plus grosses opportunités de ta carrière ?

Oui et non, puisque ça dépend aussi de comment se passe la saison prochaine. C'est sûr que si on fait une bonne Coupe du monde, que tout se passe bien et qu'on gagne, ça va être difficile de vouloir changer les joueurs. Je ne peux pas non plus me reposer sur le fait que je sois à la Coupe du Monde et que je serai aux Jeux Olympiques.

Évidemment, tu as vu que Victor Wembanyama avait été choisi en premier à la Draft NBA. Qu'est-ce que ça te fait de voir un Français annoncé en premier par Adam Silver et qu'est-ce que ça représente pour le basket tricolore ?

Je l'ai vu à 14 ans à Nanterre, je l'ai vu tout petit ! J'ai vu le phénomène évoluer chaque année, c'était quelque chose de spécial. C'est sûr que c'est une bonne chose de voir un Français numéro un de la Draft, de voir la lumière qu'il a apportée sur le basket français. Je pense notamment à Bilal Coulibaly. Il a mis la lumière sur les Metropolitans 92, Bilal a su saisir l'opportunité.

C'était une bonne chose pour le championnat qu'il y ait Victor Wembanyama et aussi que Monaco atteigne le Final Four. C'était vraiment une grosse saison pour le basket français.