UFC : «Ils sont chargés comme des mules», Benoît Saint-Denis pointe le dopage aux Etats-Unis

Benoît Saint-Denis, qui affronte Ismael Bonfim ce samedi à l’UFC, est revenu sur le dopage dans le MMA après avoir notamment été confronté à un adversaire positif il y a quelques temps.

C’est l’un des fléaux du sport en général. Et le MMA n’est pas épargné. Le dopage gangrène la discipline qui est à la mode en ce moment. Le combattant français Benoît Saint-Denis avait d’ailleurs affronté Elizeu Zaleski dos Santos (défaite en octobre 2021), qui a été suspendu par l’agence antidopage américaine pour un an, suite à l’utilisation d’ostarine. Dans un entretien à CNEWS, il s'est confié sur ce sujet.

La justice divine pour punir les tricheurs

«Déjà, il faut savoir qu'aux États-Unis, dans les plus grands sports comme le basket et le football américain, ils ont des «off season» où les mecs se chargent tous comme des mules, a-t-il lâché dans une interview accordée à CNEWS. Dans le MMA, ça a explosé. Aux États-Unis, les contrôles antidopage, il n’y en a que depuis 2016. (Elizeu Zaleski Dos Santos) c'est un mec qui rentre à l'UFC en 2015, il a utilisé un des plus populaires anabolisants… Oui, les mecs se font plus choper, mais je trouve que les sanctions sont faibles, ça encourage même à se charger. C'est comme dire : «allez-y au final, vous gagnez votre combat et vous n’aurez qu’une petite suspension de 6 mois ou un an et puis après vous recommencez.»

Concernant les solutions qu’il faudrait trouver, Benoît Saint-Denis s’en remet à une justice bien particulière. «Donc ça c'est un petit peu énervant… Mais bon, ce n'est pas grave, moi j’ai le bonheur et la chance d'être très croyant et je pense que les menteurs, ils le paieront. Ils le paieront au tribunal du ciel plus tard.»

Le Nîmois a également indiqué qu’en France, le dopage était beaucoup plus traqué. «Le dopage est très mal vu en France donc ça c'est une bonne chose et c'est une fierté, explique-t-il. C'est une fierté d'avoir un pays aussi strict et où le dopage est autant décrié, notamment parce que je pense qu'en France, la santé des habitants français est primordiale. Aux États-Unis, c'est un pays vraiment incroyable, magique… mais il y a des dérives qui sont quand même moins présentes en France, notamment au niveau de la santé.»

Benoît Saint-Denis compte 10 victoires, 1 défaite et un «sans décision» en carrière MMA. Agé de 27 ans, celui qui fait partie de la Bulgarian Top Team, est un ancien militaire des forces armées françaises.

L'interview de Benoît Saint-Denis dans L'Arène podcast