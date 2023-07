Boxe : un champion du monde prend sa retraite pour des «problèmes de mémoire»

Ancien champion du monde WBO des Welters, Jeff Horn, victime de trouble neurologique, prend sa retraite, a-t-il annoncé ce dimanche 2 juillet.

Une retraite qui pourrait en faire réfléchir plus d’un. Le boxeur Australien Jeff Horn, ancien champion du monde WBO des poids welters, a annoncé dimanche sur Instagram prendre sa retraite, se disant victime de «problèmes de mémoire».

Cet ancien instituteur, aujourd'hui âgé de 35 ans, avait fait sensation en 2017, chez lui à Brisbane, en venant à bout du géant philippin Manny Pacquiao, s'emparant ainsi de sa ceinture.

Horn a déclaré au journal Brisbane Courier-Mail avoir notamment refusé une forte somme d'argent afin d'affronter un autre Australien, Michael Zerafa, car sa «santé est plus importante que la richesse.»

«Pour être honnête, j'ai eu des soucis. J'ai eu des problèmes de mémoire, a t-il ajouté, précisant avoir passé des tests. On m'a dit que si je continuais, il y avait un risque élevé que les choses s'aggravent et que mon cerveau souffre encore plus.» Le dernier combat de Jeff Horn remonte à près de trois ans et une défaite contre son compatriote Tim Tszyu.

