Formule 1 : Max Verstappen encore intouchable en Autriche

Vainqueur des quatre dernières courses, Max Verstappen a signé sa 7e victoire de la saison, ce dimanche, au Grand Prix d’Autriche devant Charles Leclerc et son coéquipier Sergio Pérez.

Les week-ends de courses se suivent et se rassemblement inlassablement pour Max Verstappen. Auteur de la pole position et vainqueur de la course sprint, le double champion du monde en titre a encore survolé les débats, ce dimanche, au Grand Prix d'Autriche pour signer sa 5e victoire consécutive, sa 7e déjà depuis le début de la saison. Attaqué au départ par Charles Leclerc, il n’a lâché les commandes que quelques tours après son premier changement de pneus et n’a jamais vraiment été menacé tout au long des 71 tours sur le tracé de Spielberg.

Avec ce week-end parfait en terre autrichienne, le pilote néerlandais a encore accentué sa place en tête du championnat du monde pour compter désormais 81 points d’avance sur son coéquipier Sergio Pérez, qui a effectué une belle remonté de la 15e place pour finir en 3e position derrière Charles Leclerc (2e). Le Monégasque, qui s’était imposé l’année dernière, a permis à Ferrari de réaliser son meilleur résultat cette année, alors que Carlos Sainz a terminé à la 4e place devant Lando Norris (5e).

Avec cette avance et cette domination pratiquement sans partage, Max Verstappen semble filer tout droit vers sa 3e couronne mondiale avant de se rendre dès la semaine prochaine à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, qu’il n’a encore jamais remporté depuis le début de sa carrière. Mais au regard de sa suprématie cette saison, cette fois devrait être la bonne.