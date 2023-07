MMA : le combat entre Elon Musk et Mark Zuckerberg aux arènes de Nîmes ?

L’Office de Tourisme de Nîmes s’est proposé d’accueillir dans les fameuses arènes de la ville le possible combat de MMA entre le patron de Meta Mark Zuckerberg et celui de Twitter Elon Musk.

Et si le combat de MMA entre Mark Zuckerberg et Elon Musk avait lieu en France ? Et plus précisément à Nîmes ? Après s’être affrontés virtuellement à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, les patrons de Meta et Twitter ont accepté de combattre dans un octogone. Si la date et le lieu de cet affrontement ne sont pas encore connus, il pourrait avoir lieu à Las Vegas.

Mais l’Office de Tourisme de Nîmes s’est proposé d’accueillir ce duel tant attendu. Alors que, dans un tweet, Elon Musk a indiqué qu’«il y a des chances que le combat ait lieu au Colisée» de Rome, l’Office lui a lancé une invitation. «Ici à Nîmes dans le sud de la France, nous avons l’endroit idéal pour organiser votre combat avec Mark Zuckerberg. Nous proposons que cet événement majeur se déroule dans notre amphithéâtre romain», a posté en anglais l’organisme avec une photo des arènes.

Dear @elonmusk here in Nîmes in the south of france we have the perfect place to host your fight with @MarkZukerberg. We are bidding for this major event to take place in our Roman amphitheatre https://t.co/95QWz92Yjp pic.twitter.com/UkuQu2rCRG

— Nîmes Tourisme (@nimestourisme) June 30, 2023