Tour de France 2023 : un chien fait irruption en plein milieu de la route (vidéo)

Lors de la 2e étape du Tour de France, ce dimanche 2 juillet, un chien a fait irruption en plein milieu de la route à une centaine de kilomètres de l’arrivée à Saint-Sébastien (Espagne), heureusement sans être percuté, ni faire de dommages.

Plus de peur que de mal. Lors de la 2e étape du Tour de France, ce dimanche, entre Vitoria-Gasteiz et Saint-Sébastien (Espagne), un chien a fait irruption au milieu de la route, manquant de peu de se faire percuter. A une centaine de kilomètres de l’arrivée, l’animal a échappé à la vigilance de son propriétaire et s’est retrouvé sur la chaussée au moment du passage des trois échappés Neilson Powless, Rémi Cavagna et Edvald Boasson Hagen.

Une belle frayeur, mais heureusement plus de peur que de mal pour ce pauvre petit chien





Le meilleur du #TDF2023, ça se passe sur Eurosport avec #LesRP pic.twitter.com/arq5C2GN6d — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 2, 2023

Fort heureusement, le trio de tête est parvenu à éviter le chien, tout comme les véhicules qui suivaient juste derrière, évitant le pire et des conséquences dramatiques aussi bien pour les coureurs que l’animal lui-même. Et ce dernier a finalement quitté la route pour retourner sur le bas-côté.

A moins de 70 kilomètres de l’arrivée, les trois hommes en tête avaient trois minutes d’avance sur le peloton, qui comptait notamment dans ses rangs le maillot jaune Adam Yates, vainqueur la veille de la 1ère étape à Bilbao.