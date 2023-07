Tour de France 2023 : Victor Lafay s'offre la 2e étape, Adam Yates conserve le maillot jaune

Le Français Victor Lafay a remporté la 2e étape du Tour de France 2023 disputée entre Vitoria-Gasteiz et Saint-Sébastien en Espagne, ce dimanche 2 juillet. Adam Yates conserve son maillot jaune.

Avant l’arrivée de la Grande Boucle en France, ce lundi 3 juillet, un Français a donc remporté la deuxième étape la veille. Victor Lafay, coureur de l’équipe Cofidis, est sorti de nulle part pour battre les favoris comme Tadej Pogacar, Wout van Aert et Jonas Vingegaard dans le dernier kilomètre.

«Je ne réalise pas vraiment. Quand j’ai fait mon effort, je ne réfléchissais même pas à gagner, j’y ai été à fond. C’est un truc de fou, a-t-il confié à son arrivée au micro de France Télévisions. Hier (samedi), j’étais un peu frustré. Et là, c’est un truc de malade. (…) Je me suis vraiment accroché. (…) Je me suis : ‘Bah maintenant ne calcule plus !’»

Premier depuis Chavanel

Samedi, Lafay avait déjà fait très forte impression en basculant en tête avec Pogacar et Jonas Vingegaard, les deux grands favoris du Tour, dans la côte de Pike, avant de terminer sixième de l'étape à Bilbao.

Au classement général, le Britannique Adam Yates conserve le maillot jaune à l'issue de cette deuxième journée dans le Pays basque espagnol.

A 27 ans, Lafay apporte la première victoire dans le Tour de France à son équipe Cofidis depuis Sylvain Chavanel en 2008.