Athlétisme : des militants pour le climat ont perturbé la fin du 400m haies à Stockholm (vidéo)

Dimanche soir, le 400m haies du meeting Diamond League de Stockholm a été perturbé par des militants écologistes qui se sont installés sur la piste.

Une arrivée mouvementée. Trois militants du groupe écologiste Återställ Våtmarker se sont positionnés dos aux coureurs qui arrivaient lancés sur la ligne d'arrivée du 400m haies à Stockholm, dimanche 2 juillet.

Tre personer i sportaktion idag störde herrarnas 400 meter häck under @Bauhausgalan. Om vi menar allvar med omställningen är det självklart att torvbrytningen ska förbjudas, säger Frida 39-årig ingenjör som arbetat med Läkare Utan Gränser i Etiopien. #förbjudtorvbrytning pic.twitter.com/q4npLPWsB3 — Återställ Våtmarker (@vatmarker) July 2, 2023

Alors que les athlètes entamaient la dernière ligne droite d’une course remportée par le Norvégien Karsten Warholm, les trois individus se sont placés juste à l’arrivée, derrière la toute dernière haie. Un comportement dangereux qui a été dénoncé par les athlètes. «C’est complètement idiot, j’étais furieux, a lâché Warholm. On doit pouvoir manifester, mais pas comme ça, quel que soit le sujet d’ailleurs.»

Si le vainqueur a pu éviter les manifestants, d’autres n’ont pas eu cette chance. Deux athlètes les ont percutés et emporté leur bâche dans leur élan.

«Il y avait une onzième haie aujourd'hui, a réagi le Français Wilfried Happio, 5e de la course. Je n'ai pas très bien compris, ça va trop vite dans ces moments-là. Déjà on n'est pas trop lucide en fin de course, alors si en plus il y a une banderole qu'on doit esquiver...»

«C’est vraiment nul. Merde quoi, c’est complètement inutile. Des gens viennent ici du monde entier pour assister à ce spectacle, et ils font ça. Je leur dis : "choisissez votre moment"», a de se son côté lancé Oskar Edlund, 7e.

«Nous faisons cela parce que des gens meurent chaque jour à cause de la catastrophe climatique. Les hommes politiques n'agissent pas», a expliqué une militante à Expressen.

Les militants écologistes ont rapidement été maîtrisés par la sécurité sous les hués du public et ont été pris en charge par la police.