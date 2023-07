Tour de France 2023 : pourquoi une équipe a-t-elle été obligée de changer de maillot ?

Avant le départ de la 3e étape du Tour de France 2023, ce lundi 3 juillet, entre Amorebieta-Etxano et Bayonne, l’équipe allemande Bora-Hansgrohe a été obligée de changer de maillot.

Changement de tunique en cours de route. Pour célébrer sa 10e participation au Tour de France, l’équipe Bora-Hansgrohe avait opté pour un maillot plus foncé qu’à l’accoutumée pour cette édition 2023. Mais avant le départ de la 3e étape, dont l’arrivée aura lieu, ce lundi, à Bayonne, la formation allemande a été contrainte de changer de tenue. Le maillot de Jai Hindley et de ses coéquipiers a été jugé trop proche du maillot vert et propice à la confusion.

#TDF2023





Getting ready for roll call… hey DVP pic.twitter.com/4lgB7ViQy6 — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) July 3, 2023

La tunique du classement par points a elle-même changé de couleur cette année, passant d’un vert flashy à un vert beaucoup plus sombre. Un choix voulu par Skoda.

Stage winner, and in green, @victorlafay is happy for a reason!



Vainqueur d'étape et en vert, @victorlafay est heureux pour une raison !#TDF2023 pic.twitter.com/cO7LltdTwy — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2023

Sponsor de ce maillot depuis 2015, le constructeur automobile a adopté, en septembre dernier, une nouvelle charte graphique, qui est à l’origine de ce changement.

Et cette modification a suscité de nombreuses réactions aussi bien du côté des coureurs que des amateurs de la Grande Boucle qui estiment que le porteur du maillot vert, actuellement Victor Lafay, est beaucoup moins reconnaissable que les années précédentes.