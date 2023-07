Wimbledon 2023 : dotation, favoris, Français, diffusion TV… Tout savoir sur le Grand Chelem sur gazon

Wimbledon commence ce lundi 3 juillet et se tiendra jusqu’au dimanche 16 juillet. Et sur le gazon anglais, Novak Djokovic tentera notamment de décrocher son 24e titre en Grand Chelem. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la 136e édition.

Dates

L’édition 2023 de Wimbledon se tient à partir de ce lundi 3 juillet au All England Club jusqu’au dimanche 16 juillet, date de la finale messieurs. La finale dames est programmée le samedi 15 juillet.

Favoris

Vainqueur de quatre dernières éditions et lauréat de Roland-Garros, il y a trois semaines, Novak Djokovic sera le grand favori de ce Wimbledon, où il sera en quête de son 24e titre en Grand Chelem. Son principal adversaire sera Carlos Alcaraz. Le n°1 mondial espagnol a été sacré au Queen’s, se montrant très à l’aise sur gazon même s’il ne compte que deux participations à Wimbledon. Holger Rune, Andrey Rublev ou encore Alexander Bublik se présenteront en outsiders. Chez les femmes, elles sont trois principales favorites avec la n°2 mondiale Aryna Sabalenka, privée du tournoi l’année dernière, la polonaise Iga Swiatek et bien évidemment la tenante du titre Elena Rybakina, même si des interrogations entourent l’état de forme de la Kazakhe.

Français

Au total, 20 Français (16 hommes, 4 femmes) seront présents sur les courts engazonnés de Wimbledon avec Alizé Cornet, Caroline Garcia, Diane Parry et Varvara Gracheva chez les dames, ainsi que Richard Gasquet, Laurent Lokoli, Corentin Moutet, Benjamon Bonzi, Jérémy Chardy, qui mettra un terme à sa carrière à l'issue du tournoi, ou encore Arthur Fils chez les hommes.

Dix derniers vainqueurs

Hommes

2022 : Novak Djokovic (Serbie)

2021 : Novak Djokovic (Serbie)

2020 : Annulé

2019 : Novak Djokovic (Serbie)

2018 : Novak Djokovic (Serbie)

2017 : Roger Federer (Suisse)

2016 : Andy Murray (Grande-Bretagne)

2015 : Novak Djokovic (Serbie)

2014 : Novak Djokovic (Serbie)

2013 : Andy Murray (Grande-Bretagne)

Femmes

2022 : Elena Rybakina (Kazakhstan)

2021 : Ashleigh Barty (Australie)

2020 : Annulé

2019 : Simona Halep (Roumanie)

2018 : Angelique Kerber (Allemagne)

2017 : Garbine Muguruza (Espagne)

2016 : Serena Williams (Etats-Unis)

2015 : Serena Williams (Etats-Unis)

2014 : Petra Kvitova (République Tchèque)

2013 : Marion Bartoli (France)

Dotation

Les gagnants du tableau féminin et masculin de cette édition 2023 de Wimbledon toucheront un chèque de 2,75 millions d'euros. Les finalistes, eux, recevront 1,375 million d'euros. Une défaite au 1er tour rapportera près de 65.000 euros, tandis que des éliminations au 2e et 3e tour rapporteront respectivement 100.000 et 150.000 euros.

Diffusion TV

La 136e édition de Wimbledon sera à suivre sur BeIn Sports et sur les différentes chaînes du groupe (disponibles sur MyCanal).