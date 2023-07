Tour d’Italie : la terrible chute d’une cycliste sur le Giro féminin (vidéo)

Elisa Longo Borghini a été victime d’une terrible chute, ce mardi 4 juillet, lors de la 5e étape du Tour d’Italie féminin remportée par la jeune allemande Antonia Niedermaier.

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Elisa Longo Borghini sur le Tour d’Italie féminin. Alors qu’elle avait décroché une magnifique victoire la veille, l’Italienne a été victime, ce mardi, d’une terrible chute sur la 5e étape du Giro Donne. Dans l’ultime descente de la journée, elle a manqué un virage à très grande vitesse et a fini sa course derrière un talus.

Une frayeur pour Annemiek van Vleuten, une énorme chute pour Elisa Longo Borghini ! Plus de peur que de mal pour l'Italienne, qui a pu repartir et finir l'étape reine remportée par Antonia Niedermaier.





Mais plus de peur que de mal pour la Transalpine. Elle est parvenue à se relever et à repartir pour rallier l’arrivée. Mais elle a perdu très gros au classement général. Deuxième avant le départ de cette étape, la championne d’Italie a terminé à plus de 7 minutes de la jeune allemande Antonia Niedermaier (20 ans), qui a remporté cette étape reine devant Annemiek Van Vleuten.

All ok there!



Elisa Longo Borghini crashed in the final descent, but got back on her bike and crossed the line with @x_shirin #UCIWWT #GiroDonne23

Et la Néerlandaise a réalisé une très bonne opération au classement en consolidant son maillot rose avec désormais 2’07’’ d’avance sur Antonia Niedermaier, 2’18’’ sur l’Américaine Veronica Ewers et 3’ sur la Française Juliette Labous. De son côté, Elisa Longo Borghini a rétrogradé à la 17e place avec 8'18" de retard.