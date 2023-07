Basketball-handball : les rénovations et inaugurations de playgrounds se développent en France

A un an des Jeux olympiques, de nombreuses rénovations et créations de «city stades» dédiés au basket ou au hand ont lieu en France. Permettant le développement de la pratique sportive pour tous.

Le sport pour tous. Plusieurs stades, appelés communément «city-stades» ou terrain multisports, ont été rénovés ces dernières semaines un peu partout dans l’Hexagone. De quoi mettre l’accent sur la pratique sportive à un an de Paris 2024.

C’est le cas du basket. Fin juin, le playground du square Alexandre Luquet dans le 20e arrondissement, rue de Transvaal, a été totalement rénové pour accueillir plusieurs événements pour les jeunes franciliens. Avec cette rénovation, New Balance et la NBA - qui avaient fait venir le champion 2023 avec Denver Jamal Murray - espèrent promouvoir la responsabilité sociale en rassemblant les gens par le biais du sport et de la culture.

Partager l'amour du sport

«Après une incursion dans les années 1980-1990, New Balance est revenu dans le Basketball depuis 2019 et la signature de Kawhi Leonard comme ambassadeur de la marque, a expliqué Claire Boulanger, Manager Marketing France de la marque sportive à CNEWS. Cela fait partie de notre volonté de renforcer notre positionnement sur le sport performance. Et avec toute l’expertise que nous avons sur la catégorie running depuis plus de 100 ans, nous avons pu utiliser nos technologies d’amorti développées pour le running pour proposer aux basketteurs des chaussures confortables et performantes. La rénovation du terrain du 20e s’est faite dans le cadre de notre partenariat avec la NBA et l’objectif est de pouvoir rassembler les communautés locales autour du sport et de la culture. La rénovation de ce terrain doit permettre aux joueurs et fans de basketball du quartier de profiter d’un nouvel espace pour se rencontrer, s'entraîner et partager leur amour de ce sport.»

Récemment, 2K Foundations, fondation de l’éditeur du jeu vidéo NBA 2K23, s’était également occupée de la rénovation des terrains de basket du TEP Chaumont dans le 19e arrondissement de Paris (terrain de 5-5 et 3-3 redécorés par l’artiste française Aurélia Durand).

Autre sport qui s’est lancé dans la création et la rénovation de terrains : le handball. Il y a quelques jours, la Caisse d’Epargne a inauguré un terrain signature de Hand à 4 au Stadium Lille Métropole. La célèbre banque, partenaire des Jeux de Paris 2024, a lancé un Pacte Utile qui vise notamment à restaurer et construire des espaces sportifs, accessibles à tous, favorisant la pratique libre et inclusive du sport. L’objectif est de développer, d’ici à 2024, plus de 100 projets de terrains de sport partout en France.

Crédit : Caisse d'Epargne Crédit : Caisse d'Epargne



Afin que ce terrain soit un lieu à part, un graphisme visuel s’inspirant de l’œuvre de Michel-Ange du plafond de la chapelle Sixtine y a été apposé. Il est l’œuvre d’un artiste peintre connu des passionnés de handball : Luc Abalo. «Ce terrain m’a permis de m’exprimer tout en défendant ma vision du handball et de ce qu’il apporte à tous les pratiquants, a confié le handballeur tricolore multi-titré. C’est un projet ambitieux et un grand honneur, assure Luc Abalo. Caisse d’Epargne contribue à ce que je devienne un artiste à part entière.»

«La construction de ce terrain de Hand à 4 est une superbe opportunité pour la FFHandball de promouvoir cette pratique sur un territoire qui accueillera les équipes de France lors du tour principal des Jeux Olympiques de Paris 2024, a confié Philippe Bana, président de la FFhandball.

En plus du handball, la Caisse d’Epargne contribue également à la restauration et à la construction de terrains de sport de basket 3x3, 5x5 dans tout l’Hexagone.