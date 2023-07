Furieux, un cycliste perd son vélo d’une valeur de 10.000 euros sur un vol Ryanair avant une course

Un cycliste britannique professionnel a perdu son vélo lors d’un vol Edimbourg-Nantes avec la compagnie Ryanair.

Tous ses rêves ont failli s'envoler. Tom Kennedy, qui a pris un vol Edimbourg-Nantes avec la compagnie aérienne Ryanair pour participer à un triathlon Ironman, a vu son vélo d'une valeur de plus de 10.000 euros disparaître.

Alors qu’il comptait participer à la compétition des Sables-d'Olonne, dimanche 2 juillet, le sportif de 31 ans a pris son avion le jeudi 29 juin, rapporte le Daily Record. Mais en arrivant en France, celui qui s'est entraîné pendant douze mois a découvert que la compagnie aérienne n'avait chargé dans l'avion ni son vélo, ni sa combinaison, ni son casque.

Au final, après deux jours de stress et d'angoisse, Tom Kennedy a pu récupérer son vélo équipé d’un Airtag permettant de le localiser. Et il a pu participer à la course, de justesse, mais n'a pas pu s'entraîner correctement.

«Tom a brillamment performé pendant la course, a confié sa mère Sally, qui s’est occupée de relancer Ryanair. Il a réalisé un record personnel de quatre heures, 47 minutes, 10 secondes. C'est huit minutes de moins que son record précédent. C'est phénoménal étant donné le manque d'entraînement des deux derniers jours. Quel athlète.»