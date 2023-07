Tour de France 2023 : Jai Hindley fait coup double, Jonas Vingegaard assomme Tadej Pogacar

L'Australien a frappé fort ce mercredi 5 juillet en remportant la 5e étape du Tour de France 2023 à Laruns et en s'emparant du maillot jaune détenu jusque-là par Adam Yates. Jonas Vingegaard, vainqueur en 2022, a frappé fort en repoussant son rival Tadej Pogacar.

Il a frappé fort. L'Australien de la Bora, vainqueur en solitaire la 5e étape de la Grande Boucle après un numéro dans le col de Marie Blanque, a marqué les esprits et s’est emparé du maillot jaune de leader. Et lors de cette première journée en montagne, on retiendra l'attaque de Jonas Vingegaard qui a lâché son grand rival Tadej Pogacar à un peu plus d'un kilomètre du sommet.

A 27 ans, l'Australien, qui découvre le Tour de France après avoir remporté le Giro en 2022, a pris un avantage conséquent sur tous les autres prétendants au podium et compte 47 secondes d'avance sur Vingegaard au général. «Je suis très heureux d'avoir ce maillot. Ce n'était pas forcément le plan ce matin. Mais je me sentais bien et donc j'ai pris l'échappée. J'ai essayé de mettre le plus de temps entre moi et les autres leaders. Je visais la victoire d'étape. Avoir le maillot jaune en plus, c'est vraiment un rêve qui se réalise. Je suis là pour le classement général», a confié le nouveau leader.

Vingegaard surpris par Pogacar

Le Danois a placé une attaque foudroyante à un peu plus d'un kilomètre du sommet de Marie Blanque pour décrocher le Slovène, incapable de suivre et qui pointe désormais à 53 secondes du tenant du titre au général. «J'étais surpris que Pogacar n'arrive pas à me suivre. Je voulais le tester un peu, mes jambes étaient vraiment bonnes. Je suis super heureux de ma performance aujourd'hui, de prendre déjà une minute d'avance sur lui. Si je suis désormais le grand favori du Tour ? Je ne sais pas. On continue juste à faire de notre mieux et on verra où ça nous mène», a-t-il expliqué après la course.

Le Slovène, vainqueur en 2020 et 2021, aura une occasion de prendre sa revanche dès jeudi lors de la deuxième étape pyrénéenne, qui passe notamment par le Tourmalet. Mais les doutes entourant son état de forme, après sa fracture au poignet le 23 avril, ont été en grande partie confirmés mercredi à Laruns.

A noter qu’Emmanuel Macron, qui sera dans le Pyrénées pour rencontrer les élus de Pau, dont le maire François Bayrou qui est un de ses principaux alliés, ira dans les Hautes-Pyrénées à l'occasion de la 6e étape du Tour de France, entre Tarbes et Cauterets-Cambasque, et ses deux cols légendaires de la Grande Boucle cycliste: le Tourmalet et l'Aspin. Il s'agit d'une des étapes de prédilection d'Emmanuel Macron, qui s'est rendu sur le Tour presque tous les ans depuis sa première élection en 2017.