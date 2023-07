Tour de France 2023 : pourquoi Emmanuel Macron sera-t-il présent ce jeudi sur la 6e étape ?

Alors que la 6e étape du Tour de France a lieu ce jeudi 6 juillet entre Tarbes et Cauterets-Cambasque, le président français, Emmanuel Macron, a prévu de se rendre sur le tracé du jour après avoir rencontré des élus locaux.

Une tradition. Emmanuel Macron se rend ce jeudi 6 juillet dans les Pyrénées pour rencontrer les élus de Pau, dont le maire François Bayrou qui est un de ses principaux alliés, et assister comme chaque année à une étape du Tour de France.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, le chef de l'Etat aura d'abord un entretien avec le président du MoDem autour d'un petit-déjeuner, puis une rencontre élargie aux élus de la commune et de l'agglomération de Pau.

Selon son entourage, ces échanges seront dans «le prolongement» de ceux de mardi avec quelque 300 maires réunis l'Elysée au sujet des réponses à apporter après les émeutes qui ont embrasé la France la semaine dernière.

Une des étapes de prédilection du chef de l'Etat

Le président ira ensuite dans les Hautes-Pyrénées à l'occasion de la sixième étape du Tour de France, entre Tarbes et Cauterets-Cambasque, et ses deux cols légendaires de la Grande Boucle cycliste : le Tourmalet et l'Aspin. Il s'agit d'une des étapes de prédilection d'Emmanuel Macron, qui s'est rendu sur le Tour presque tous les ans depuis sa première élection en 2017.

Selon l'Elysée, il compte «saluer les coureurs, les organisateurs et l’ensemble des services publics mobilisés pour permettre le déroulement de cet événement majeur de notre patrimoine sportif et culturel». Il montera comme d'habitude dans le véhicule du directeur de la compétition, Christian Prudhomme, pour suivre le circuit, avant d'assister à la remise des maillots. l'habitude