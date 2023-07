Wimbledon 2023 : plusieurs matchs interrompus par des militants écologistes (vidéo)

Ce mercredi 5 juillet, des matchs du tournoi de tennis de Wimbledon ont été perturbés par des militants écologistes qui ont pénétré sur le court.

La pluie et désormais les militants. Ce début de tournoi de Wimbledon 2023 est marqué par les interruptions. Ce mercredi, deux personnes ont pénétré sur le gazon du court 18, lors du match entre le Bulgare Grigor Dimitrov et le Japonais Sho Shimabukuro. Les deux personnes ont jeté des confettis pailletés orange, «inoffensifs pour l'environnement», a précisé l'association dans un communiqué, et des pièces de puzzle.

L’homme et la femme, deux militants de l'organisation écologiste «Just Stop Oil», organisation qui milite pour que le gouvernement britannique interdise l'exploitation de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz naturel, ont ensuite été évacués par le service de sécurité avant que des agents de l'organisation ne nettoient le gazon.

“Once more, orange clouds hang over a British sporting event this summer—this time it’s ticker tape rather than paint dust, but it is an intrusion and will need sorting out.”





