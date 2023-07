Mercato : Skriniar, Hernandez, Asensio, Ugarte… Quels sont les joueurs qui ont signé au PSG ?

Le PSG, qui entame un nouveau cycle avec notamment l’arrivée de Luis Enrique comme entraîneur, devrait se montrer très actif pendant le mercato d'été avec plusieurs recrues attendues. Milan Skriniar a été le premier à s’engager avec le club de la capitale.

Milan Skriniar

Le premier d’une longue liste ? En fin de contrat avec l’Inter Milan et courtisé depuis de longs mois, Milan Skriniar (28 ans) s’est engagé cinq ans avec le club de la capitale. Le défenseur slovaque vient renforcer l’arrière-garde parisienne et compenser notamment le départ de Sergio Ramos, dont le contrat n’a pas été prolongé. «Je suis très heureux de faire partie de ce merveilleux club. Le PSG est l’un des clubs les plus forts au monde avec des joueurs de classe mondiale et des supporters fantastiques», s’est félicité Milan Skriniar dans un communiqué. Des doutes accompagnent néanmoins son arrivée. L’international slovaque n'a que très peu joué ces derniers mois en raison de problèmes récurrents au dos et s’est même fait opérer, en France, mi-avril. Reste à savoir s’il parviendra à renouer avec son meilleur niveau, qui avait fait de lui l’un des meilleurs défenseurs d’Europe.







Le Paris Saint-Germain se réjouit d’annoncer la signature de Milan Škriniar pour les cinq prochaines saisons.





Le défenseur slovaque s’engage avec le Club jusqu’au 30 juin 2028.#WelcomeŠkriniar — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2023

Ils sont attendus

- Lucas Hernandez (Bayern Munich)

- Manuel Ugarte (Sporting Lisbonne)

- Marco Asensio (Real Madrid)

- Cher Ndour (Benfica)

- Kang-In Lee (Majorque)