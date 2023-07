Basket : un jeune espoir de Vichy-Clermont décède à 17 ans

Le club de Vichy-Clermont, qui évolue en Pro B de Basket, a annoncé ce dimanche le décès «accidentel» du jeune espoir Issa Touré, à l’âge de 17 ans.

Une dramatique disparition. Le club de la JA Vichy-Clermont a annoncé, ce dimanche, le décès du jeune espoir Issa Touré, qui appartenait à son centre de formation, à seulement 17 ans. Le club, qui évolue en Pro B de basket, n’a pas indiqué les causes de sa disparition, évoquant un décès «accidentel».

Issa était un jeune plein d’ambition, toujours souriant et apprécié par tous ses coéquipiers et membres du club.





Un hommage lui sera rendu en début de saison.





Une cagnotte a été créée pour soutenir la famille d’Issa : https://t.co/mXbL8bSyyg — JAV CM (@javcm_basket) July 9, 2023

«Issa était un jeune plein d’ambition, toujours souriant et apprécié par tous ses coéquipiers et membres du club», a posté Vichy sur son compte Twitter, présentant également ses «plus sincères condoléances» à sa famille et ses proches.

Alors qu’un hommage sera rendu en début de saison prochaine au meneur, qui évoluait en équipe de France U18 et qui était passé par le centre de formation de Reims, une cagnotte a été lancée pour soutenir sa famille dans cette épreuve difficile et financer les frais d’obsèques.