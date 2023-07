OM : pourquoi Frank McCourt est-il actuellement à Marseille ?

Propriétaire de l’OM, l’homme d’affaires américain Frank McCourt est arrivé, ce dimanche, à Marseille et s’est rendu au centre d’entraînement du club olympien, selon La Provence.

Ses visites ne sont pas si fréquentes. Et celle-ci interroge forcément, surtout que les rumeurs d’une possible vente de l’OM ont refait surface ces dernières semaines. Frank McCourt est arrivé, ce dimanche, à Marseille et s’est rendu au centre d’entraînement du club olympien à bord d’un hélicoptère en fin de matinée, selon La Provence. Mais son déplacement dans la cité phocéenne ne serait en aucun cas lié à une éventuelle cession.

Le propriétaire américain de l’Olympique de Marseille a fait le voyage pour rencontrer l’État-major marseillais du président Pablo Longoria au directeur du football Javier Ribalta. Mais aussi pour faire un peu plus la connaissance du nouvel entraîneur Marcelino. Le coach espagnol a été nommé à la fin du mois de juin pour succéder à Igor Tudor.

Ce dernier a effectué ses premiers pas à la tête du club phocéen avec la reprise de l’entraînement en début de semaine. Et il dirigera sa première rencontre, samedi prochain, lors du match amical programmé à huis clos au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus face à Nîmes.

Les Marseillais partiront ensuite en stage en Allemagne, où ils affronteront Kas Eupen (22 juillet) et Waalwjik (27 juillet), avant d’affronter le Bayer Leverkusen au Vélodrome (2 août). Place ensuite aux choses sérieuses avec les barrages de la Ligue des champions (8 ou 9 août) et la Ligue 1 avec la réception de Reims.