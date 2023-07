Tour de France 2023 : Jonas Vingegaard reste maillot jaune pour 17 secondes devant Tadej Pogacar, Michael Woods remporte la 9e étape

Au terme d'une 9e étape du Tour de France 2023, remportée ce dimanche 9 juillet, par le Canadien Michael Woods, Jonas Vingegaard, mis sous pression par Tadej Pogacar, a conservé son maillot pour 17 secondes.

Il a dû batailler. Alors que le vainqueur Michael Woods, rescapé de l'échappée, avait franchi la ligne depuis de longues minutes sur le mythique volcan de retour sur le Tour pour la première fois depuis 35 ans lors de la 9e étape de la Grande Boucle, Jonas Vingegaard a vu Tadej Pogacar attaquer à 1,5 km. Heureusement pour le tenant du titre et porteur du maillot jaune, son rival slovène n’a pas réussi à creuser un avantage conséquent. Reprenant «seulement» 8 secondes au final.

«Tadej a été incroyablement fort»

Mais en revenant à 17 secondes du Danois, «Pogi» a frappé un grand coup avant la première journée de repos de ce Tour de France 2023.

«C'était une bonne journée, avant l'ascension finale, ça n'a pas été une journée très dure, les jambes tournaient bien, je me suis dit ‘pourquoi ne pas attaquer?’. Jonas était fort, mais j'ai pu envoyer aujourd'hui, a confié Tadej Pogacar à l’arrivé au micro de France 2. J'étais très heureux de pouvoir reprendre un peu de temps et le mettre sous pression. Tous les cyclistes veulent toujours gagner donc on est toujours déçu quand on voit partir l'échappée et qu'on se dit que la victoire d'étape s'envole. Mais l'échappée était vraiment très forte avec des coureurs qui méritaient la victoire. On a aussi appris de l'année dernière qu'on ne peut pas aller disputer toutes les victoires d'étapes, l'objectif c'est le classement général.»

«Tadej a été incroyablement fort. Je suis content d'avoir pu garder le maillot jaune, a commenté Vingegaard. Ce sera une lutte acharnée, je vais faire tout mon possible pour arriver en vainqueur à Paris. Les étapes qui me conviennent le plus sont encore à venir. Aujourd'hui, le profil de l'étape lui correspondait davantage.»

Ce lundi, place à du repos avant la 10e étape mardi qui reliera Vulcania à Issoire sur 167 kilomètres avec 5 difficultés.