PSG : matchs amicaux, stage… le programme estival de Paris

Après plusieurs semaines de vacances, le PSG a fait son retour, ce lundi 10 juillet, pour préparer la nouvelle saison avec notamment au programme des examens médicaux et un stage au Japon.

Le rendez-vous a été fixé dans son campus flambant neuf et ultra-moderne à Poissy. Après plusieurs semaines de vacances, dans la foulée du 11e titre de champion de France, le PSG a effectué sa rentrée, ce lundi 10 juillet, pour entamer la préparation de la nouvelle saison. Mais tous les joueurs n’étaient pas attendus pour cette reprise. Les internationaux retenus en sélection pour les matchs du mois de juin ont bénéficié d’une semaine supplémentaire pour recharger les batteries (retour le lundi 17 juillet).







Ce premier jour est uniquement consacré à des examens médicaux pour évaluer la condition physique des troupes après cette coupure. Le début des choses sérieuses a été fixé à mardi avec la reprise de l’entraînement sous les ordres de Luis Enrique, qui a succédé à Christophe Galtier à la tête du club de la capitale. L’occasion pour le coach espagnol de faire connaissance avec une partie de son groupe.

Le premier match de préparation est programmé le vendredi 21 juillet face au champion de Ligue 2 Le Havre. La rencontre aura lieu sur l’un des terrains du nouveau campus parisien. Le lendemain, Marquinhos et ses coéquipiers s’envoleront pour une nouvelle tournée au Japon avec trois matchs au programme contre Al-Nassr et Cristiano Ronaldo à Osaka (25 juillet), Cerezo Osaka toujours à Osaka (28 juillet) et l’Inter Milan à Tokyo (1er juillet).

Les Parisiens rentreront ensuite en France et feront leurs débuts en Ligue 1, le week-end du 13 août, avec la réception de Lorient au Parc des Princes. Reste à savoir si ce sera avec ou sans Kylian Mbappé

