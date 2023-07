Boxe, Tyson Fury-Francis Ngannou : Date, lieu, règles, titre...Tout savoir sur le choc enfin officialisé

Tyson Fury et Francis Ngannou vont bien s’affronter lors d’un combat de boxe en octobre prochain. Voici tout ce qu’il faut savoir de ce choc entre le Britannique et le Camerounais.

Annoncé depuis quelques temps, c’est désormais officiel. Le Britannique Tyson Fury et le Camerounais Francis Ngannou, respectivement champion WBC des poids lourds de boxe et champion des poids lourds de l’UFC (passé à la PFL), s'affronteront en Arabie saoudite le 28 octobre.

Quand aura lieu ce combat Tyson Fury-Francis Ngannou ?

Ce combat tant attendu entre le Gypsy King (34 ans), invaincu en 34 combats (33 victoires, 1 nul) et, le Predator (36 ans), qui a quitté l’UFC après sa victoire contre le Français Ciryl Gane en janvier 2022, aura lieu le 28 octobre prochain, ont confié les deux combattant sur les réseaux sociaux respectifs.

Où aura lieu ce combat Tyson Fury-Francis Ngannou ?

Alors que les deux hommes en avaient parlé depuis plus d’un an et s’étaient même rencontré sur un ring après une victoire contre Dillian Whyte en avril 2022, cet affrontement aura enfin lieu. Et il se fera, selon ESPN, en Arabie saoudite, à Ryad.

Quelles sont les règles du combat Tyson Fury-Francis Ngannou ?

Pour le moment, aucune règle n’a été précisée lors de l'officialisation du combat mais récemment, Eddie Hearn, promoteur de Matchroom, avait confié quelques indiscrétions. «Ce sera une exhibition apparemment, pas de knockdown ou quoi que ce soit, avait-il lancé à Boxing Social. Je ne sais pas, je ne fais que vous dire ce que j'ai entendu.» Ce qui pourrait donc être un combat de boxe sans KO. L’objectif serait de protéger l’intégrité des deux champions qui auront des échéances avec leur discipline ensuite. Fury doit affronter Oleksandr Usyk (qui affrontera lui Daniel Dubois entre temps) et Ngannou fera ses débuts à la PFL en 2024.

Un titre sera-t-il en jeu lors de ce combat Tyson Fury-Francis Ngannou ?

Là aussi, le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, n'a pas indiqué si le titre WBC des poids lourds de Tyson Fury serait en jeu contre Francis Ngannou. Une chose est certaine, le divertissement sera au rendez-vous pour ce crossover MMA-Boxe, le plus attendu depuis Floyd Mayweather-Conor McGregor qui avait déchaîné les foules… mais avait quelque peu déçu. En tout cas, le vainqueur pourra dire qu'il est l'homme le plus dangereux de la planète. Et si d'ailleurs, c'était le titre en jeu ? Réponse dans quelques semaines.

