France-Irlande, finale de la Coupe du monde de rugby U20 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Double tenante du titre, l’équipe de France affronte l’Irlande, ce vendredi 14 juillet (19h), en finale de la Coupe du monde de rugby U20 au Cap (Afrique du Sud).

Nouveau feu d’artifice pour les Bleuets ? Double tenante du titre, l’équipe de France est opposée à l’Irlande, ce vendredi 14 juillet, en finale de la Coupe du monde de rugby U20 au Cap (Afrique du Sud). Et pour se retrouver encore une fois à ce stade de la compétition, les hommes de Sébastien Calvet ont réalisé un parcours sans faute avec trois victoires lors de la phase de poules et un succès face à l’Angleterre en demi-finale (52-31).

Les jeunes tricolores ont pourtant été bousculés et ont dû s’employer pour renverser les Anglais. Menés 17-0 au bout d’un quart d’heure et de dix points à la pause (14-24), ils ont su profiter d’une infériorité numérique anglaise pour terrasser leurs adversaires, avec sept essais au total (contre quatre), et s’offrir une nouvelle finale.

Et, en ce jour de fête nationale, les Bleuets auront face à eux l’Irlande. Finaliste de la compétition en 2016, le jeune XV du Trèfle est également invaincu dans la compétition (2 victoires, 1 nul en poules) et est venu à bout de l’Afrique du Sud en demi-finale (31-12). «On ne sera pas les favoris sur cette finale, on sera les outsiders», a déclaré le sélectionneur français Sébastien Calvet. Ses joueurs tenteront de montrer la voie au XV de France, moins de deux mois avant le début de la Coupe du monde organisée dans l’Hexagone (8 septembre-28 octobre).

Le programme TV

France-Irlande

Vendredi 14 juillet

Finale de la Coupe du monde de rugby U20

A suivre en direct et en intégralité à partir de 19h sur la Chaîne L’Equipe